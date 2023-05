Gemeinden drängen weiter auf A3-Lückenschluss

Chancen und Sorgen

Die Verlängerung bringe für die mittelburgenländischen Orte wirtschaftliche und gesellschaftliche Chancen, ist zu lesen. „Eine durchgängige Autobahnverbindung und damit eine unmittelbare Anbindung an das zentraleuropäische Verkehrsnetz erhöht die Attraktivität des Standortes und befördert weitere Betriebsansiedelungen“, heißt es weiter. Pendler könnten rasch in Eisenstadt oder Wien sein. Um die Beeinträchtigungen zu minimieren, könne auf Untertunnelungen und Schallschutzwände gesetzt werden. Und es wird gewarnt: Ohne Lückenschluss drohe eine höhere Anrainerbelastung aufgrund des Nadelöhrs, als bei einer Anbindung samt Lärmschutzkonzept. Das Schreiben ist an die Zuständigen in Bund und Land gerichtet.