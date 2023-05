Klagenfurter Bundesliga-Profi ist ein TikTok-Star

Vertrag läuft aus

„Man darf nie aufgeben, schon gar nicht im Fußball. Ich bin ein Kämpfer, wenn du gebraucht wirst, musst du da sein.“ Beim 1:4 gegen Sturm war der 28-jährige Wiener ein Aktivposten, schoss auch sein erstes Tor für Violett (sein zweites Bundesligator insgesamt!). „Anfangs hab ich mich nicht so gefreut, weil mir die Niederlage in Graz echt weh getan hat. Wir waren nicht so schlecht. Aber ein Tor zu machen, ist immer etwas Tolles.“ Es war auch die perfekte Eigenwerbung - Michis Vertrag in Klagenfurt läuft ja aus, wurde noch nicht verlängert.