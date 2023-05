Irre Kündigung: Vom Chef geschlagen und entlassen

Am übernächsten Tag wurde er entlassen

Wegen Prellungen in Kiefer und Kopf war der Beschäftigte umgehend in Krankenstand. Am übernächsten Tag wurde er entlassen: „Aufgrund des Vorfalls beenden wir das Dienstverhältnis fristlos“, so das knappe Schreiben. Der Angreifer wurde im Gegenzug nicht entlassen. Völlig verständnislos wandte sich der zuerst geohrfeigte und dann entlassene Mann an die AK.