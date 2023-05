Die abenteuerlustige Frau an der Seite von Alaba

Mit David hat sie viele Gemeinsamkeiten. Familie und Freundeskreis sind beiden ganz wichtig. Auch der starke Glaube verbindet sie. Beim Instagram-Profi von Shalimar steht groß: "Love 1. Corinthians 13:13. In dem Brief an die Korinther wird geschrieben, dass nur Glaube, Hoffnung und Liebe übrig bleiben, doch Liebe das größte Glück sei.