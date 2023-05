Wrestling-Ikone Billy Graham kämpft ums Überleben!

Am Mittwoch wurde Graham an der Hüfte notoperiert, wie dieser Eingriff verlaufen ist, ist bislang unklar. 1997 schrieb der US-Amerikaner Geschichte, als er Bruno Sammartino den Gürtel als Champion der WWWF (heute WWE, Anm.) abnahm, sein Stil und sein Aussehen inspirierte spätere Superstars wie etwa Hulk Hogan. 2004 wurde er von Tripe H in die Hall of Fame aufgenommen.