„Russische Einheit von Bachmut-Front geflohen“

„Heute ist eine der Einheiten des Verteidigungsministeriums von einer unserer Flanken geflohen“, erklärte Prigoschin am Dienstag, während Präsident Putin in Moskau die Militärparade zum Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland abnahm (siehe Bild unten). Dadurch sei ein knapp zwei Kilometer langer Abschnitt vollkommen ungesichert geworden, prangerte der Söldner-Chef an.