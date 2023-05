„The Mother“: Leg‘ dich nicht mit Mama Lopez an!

Dass es in einem Jennifer-Lopez-Film nur einen Star geben kann, nämlich Jennifer Lopez, ist auch in „The Mother“ über jeden Zweifel erhaben. Und das ist auch gut so, denn eines muss man Jennifer Lopez zugute halten: sie liefert ab, auch schauspielerisch, wie wir spätestens seit „Hustlers“ wissen. Schade also, dass sich die Beziehung zwischen ihr und ihrer 12-jährigen Tochter nicht so entfalten darf, wie sie könnte, obwohl in den unendlichen Weiten Alaskas, wo sie mit ihr ein knallhartes Überlebenstraining absolviert, genügend Platz wäre. Auf der Strecke bleibt auch die Geschichte zwischen „The Mother“ und ihren beiden Ex-Partnern. Da war das Engagement von zwei tollen Schauspielern wie Bernal, der so schnell verschwindet, wie er aufgetaucht ist, und Fiennes leider Perlen vor die Säue - oder im Falle von Alaska: vor die Wölfe. All das ist dem flachen Skript, aber auch dem offenbar mehrfach nachgearbeiteten Schnitt geschuldet, um es brav in die übliche Netflix-Action-Schablone hineinzuschnipseln.