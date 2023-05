„Silo“: Packender und mysteriöser Sci-Fi-Krimi

Für Hauptdarstellerin Rebecca Ferguson („Mission: Impossible“, „Dune“) ist der Reiz der Geschichte ganz klar, wie sie im Interview mit der „Krone“ verrät: „Menschen werden kontrolliert, es ist ein Krimi und es ist etwas da draußen, aber wir wissen nicht genau was - es ist unantastbar, aber gefährlich. Oder doch nicht?“ Es war sogar so reizvoll, dass sie zum ersten Mal auch in die Rolle der Produzentin geschlüpft ist. „Ich habe viel zugehört und gelernt - es war wie Schule für mich. Ich verstehe die Arbeit, die sich hinter dem Kreieren so einer Serie verbirgt.“ Bereits beim Sichten des Skripts war es um die schwedische Schauspielerin geschehen. „Ich habe das Skript gelesen und die Philosophie geliebt, dass Menschen in einer Umwelt gefangen sind, die sie sich selber geschaffen haben. Ich habe auch die Reise geliebt, die mein Charakter Juliette machen durfte und wo ich sie hinbringen konnte.“ Schauspielerisch hat Ferguson ihren Charakter jedenfalls auf die nächste Ebene gebracht. Stoisch schultert sie den Spannungsbogen der zehnteiligen Serie - auch dank großartiger Kollegen wie Oyolewo, Jones und Robbins, aber auch Will Patton als Deputy Marnes oder die preisgekrönte Harriet Walter als Juliettes alte Mentorin Martha Walker.