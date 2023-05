„Bridgerton“-Ableger ist besser als das Original

Auf zwei Zeitebenen erzählt die Serie den Werdegang der jungen Prinzessein Charlotte (India Ria Amarteifio) zur mächtigen Regentin (Golda Rosheuvel), die wir bereits kennen. Dabei wird schnell klar: nicht nur das getragene, sondern auch des gesellschaftliche Korsett ist zu dieser Zeit recht eng. Was der Mann sagt ist Gesetz, was im Fall von Charlotte jenes ihre Bruders ist, der sie an den von ihr noch nie gesehenen George verheiraten will, damit sie Königin von England wird. Widerspruch gibt es von der nicht auf den Mund gefallenen Charlotte freilich, ändern tut es an der Sache aber nichts.