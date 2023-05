Cat Burns erobert die internationale Pop-Welt

„Musik sollte dazu da sein, sich nicht allein zu fühlen und als Künstlerin ist es mir wichtig, dieser Rolle gerecht zu werden. Verletzlichkeit und ehrliche Texte sind für mich die Hauptsache in meinen Songs. Ich könnte gar nicht anders texten, weil es dann nicht authentisch wäre.“ Burns will mit ihren Songs nicht nur ermutigen und aufrütteln, sondern auch persönliche Erfahrungen verarbeiten. „People Pleaser“ dreht sich etwa darum, dass man mehr nach seinen eigenen Wünschen und Empfindungen leben sollte und nicht nach den der anderen. Die brandneue Single „Live More & Love More“ ist eine in feinsinnigen Pop gegossene Ode an die Liebe, das Leben und die Freiheit. Burns‘ Texte sind voller Poesie und versuchen sich bewusst vom Gros des Pop-Einerlei abzuheben. „Mir war immer wichtig, tiefgründige Texte mit eingängigen Melodien zu verbinden. Ich besinge schwere Dinge des Lebens auf eine sehr leichtfüßige Art und Weise.“