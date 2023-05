Regnerisch und kühl: Die Eisheiligen sind da

Plan B für Muttertag

Eher in Deutschland beginnen die kalten Tage mit Mamertus am 11. Mai, in Österreich eröffnet Pankratius am 12. Mai den Reigen der Eisheiligen. Es folgen Servatius am 13. Mai und Bonifatius am 14. Mai. Ja, auch der Muttertag wird regnerisch und trüb. Maximal 14 Grad sind zu erwarten. Eine Grillparty im Garten planen also nur temperaturbeständige Kärntner Familien mit Regenjacken.