Warum freies Spielen für unsere Kinder wichtig ist

Aber was, wenn es Eltern schwerfällt, sich in die kindliche Welt zu versetzen? Wichtig sei laut Pichler, dass sich Eltern zu keinen Aktivitäten genötigt fühlen. „Es ist in Ordnung, zu sagen, ,Dazu hab ich keine Lust.‘ Du magst keine Rollenspiele? Völlig okay, vielleicht bastelt ihr dafür mehr oder liebt es, Bücher zu lesen. Den Rollenspiel-Part übernimmt vielleicht ein Geschwisterchen oder ein anderer Erwachsener in der Familie.“