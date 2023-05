Cannabisgeruch aus PKW: Mann wurde festgenommen

Ein Mann ist am Montag gegen 19.30 Uhr in Villach in der Trattengasse und Kelagsiedlung mit weit überhöhter Geschwindigkeit mit seinem PKW auf und ab gefahren. Eine Zeugin konnte als Beweis ein Video vorzeigen, in dem die Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit und ein Verkehrsunfall mit Sachschaden im Bereich einer Einfahrt sowie ein Frontalanprall an einer Hausmauer zu sehen war.