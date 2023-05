Große Chance für alle: Im Chor mit den Swingles

Von 17. bis 21. Mai steht Graz ganz im Zeichen der Chöre. Los geht’s bei „Voices of Spirit“ am Mittwoch mit der Eröffnung, der Langen Nacht der Chöre und einem Konzert der Swingles. Am Donnerstag folgen ein Konzert der Landesjugendchöre und das Gala-Konzert der Swingles. Am Freitagvormittag lautet das Motto „Open Stage“, am Abend dürfen Sie sich auf das Konzert der Festivalchöre und das Late-Night-Concert „All That Jazz“ freuen. Am Samstag gibt es in der Innenstadt volles Programm und am Sonntag den Abschluss in Stübing.