Unsere Museumspolitik steckt in der Krise

Noch liegt alles in ministeriellen Schubladen. Denn jetzt geht’s fürs Erste um die Zukunft des Hauses der Geschichte (HdGÖ). Interessante Projekte werden diskutiert, etwa fürs Palais Epstein neben dem Parlament. Doch als die Politik forderte, das Haus 2018 zum 100-Jahre-Jubiläum der Republik zu eröffnen, entschied man sich in Zeitnot für eine Husch-Pfusch-Lösung: eine Schau im Corps de Logis der Neuen Burg. Wissend, dass dieses Museum auf rund 700 Quadratmetern bald zu klein sein würde. Das Museum unter Leitung Monika Sommers konnte 2022 immerhin 70.000 Besucher begrüßen. Jetzt wird aber eine HdGÖ-Erweiterung fällig. Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer möchte als Lösung eine Übersiedlung des HdGÖ ins MuseumsQuartier, in einen Dachausbau des Hofs 2, durchbringen. Kosten für etwa 2000 Quadratmeter: rund 11 Millionen Euro. Eine denkbare, praktikable Lösung. Vorausgesetzt, dass man den Platz entsprechend bewirbt.