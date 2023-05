Bildungsminister trat nach Schulmassaker zurück

Vier Tage nach den tödlichen Schüssen in einer Volksschule in Belgrad ist der serbische Bildungsminister Branko Ružić zurückgetreten. Nach dem Amoklauf in Belgrad kam es in drei Dörfern etwa 50 Kilometer südöstlich der Hauptstadt zu weiteren Bluttaten. Ein 21 Jahre alter Mann schoss mit einem Schnellfeuergewehr auf Menschen und tötete dabei acht von ihnen. Nun will die Regierung in Belgrad die Waffengesetze verschärfen.