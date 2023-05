„Skurriles Spiel, mehr ferngeschaut als gespielt“

Peter Pacult (Austria-Klagenfurt-Trainer): „Für mich war es ein verdienter Punkt, wobei uns in der zweiten hälfte ein Elfmeter vorenthalten wurde, der eher zu geben war als der zum 1:0. Die Mannschaft hat sich gegenüber den letzten Spielen gesteigert und hatte zum Schluss auch das Quäntchen Glück beim Stangenschuss des LASK. Das Unentschieden tut uns gut, schließlich muss man bedenken, dass in der Meistergruppe die Konkurrenz in puncto Qualität, Finanzen und Zuschauer über uns zu stellen ist.“