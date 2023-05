Überraschender Besuch von Kate und William

Das Adelaide Cottage, in das Kate (41), William (40) und ihre drei Kinder im vergangenen Jahr eingezogen sind, liegt nur rund zehn Fußminuten von Schloss Windsor entfernt. Eine Straßenparty in Swindon beehrten Charles‘ Schwester Prinzessin Anne (72) und ihr Ehemann, Vizeadmiral Timothy Laurence (68). Prinz Edward (59) und seine Frau Sophie (58) nahmen an einer Feier in Cranleigh in der Grafschaft Surrey teil. Premierminister Rishi Sunak lud zu einer Tafel in die mit rot-weiß-blauen Wimpeln verzierte Downing Street in London ein, bei der sich sogar die First Lady der USA, Jill Biden, blicken ließ.