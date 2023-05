Videos zeigen spektakuläre Brückensprengung

16.000 Brücken in Deutschland marode

Am Anfang des Jahres berichtete der „SWR“, dass in Deutschland etwa 1600 Brücken marode sind, die in den Zuständigkeitsbereich des Bundes fallen. In den Kommunen seien etwa 13.500 Brücken sanierungsbedürftig und bei der Deutschen Bahn rund 1.000. Macht etwa 16.000 Brücken. Oder besser gesagt: 15.999. Die Rahmede-Talbrücke kann wahrscheinlich bald von der Liste gestrichen werden.