Diese Strandbäder werden zu öffentlichem Seezugang

Wem das zu viel ist, der benützt den anderen Eingang knapp hundert Meter daneben: das kleinere Stiftsbad, wo es nur einen Kinderspielplatz und einen Bootsverleih gibt. „Unsere Gäste wissen, dass es bei uns gewisse Einrichtungen nicht gibt, schätzen aber die Ruhe“, sagt Geschäftsführer Burkhard Kronawetter, der auf 7000 Quadratmetern Wiese plus Steg auch rund 12.000 Saisongäste empfängt. In der letzten Saison waren belebt und ruhig noch vereint, war das Tor im Zaun offen. Da versuchte die Gemeinde erstmals beide Bäder zu führen. Die Pacht von 40.000 Euro wog aber doch zu schwer, so dass man sich im März entschloss, das Bad an das Bistum Gurk zurückzugeben. „Wir hätten gedacht, dass sie weitermachen“, so Kronawetter, der nun wieder mit Stiftsmitarbeitern das Bad führt, in dem das Restaurant unbemannt bleibt, nur Snacks aus dem Automaten bietet. Vorerst zumindest.