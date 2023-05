„Gute Seele“ sagt nach 31 Jahren leise servus

Jahrmarkt wurde zum „Wohnzimmer“

Was er wohl damals nicht zu träumen gewagt hätte: Dass der Urfahranermarkt zweimal im Jahr quasi sein „Wohnzimmer“ sein und er als Marktbetreuer für den reibungslosen Ablauf des Volksfestes am Urfahraner Donauufer verantwortlich sein wird. Dies war Hauzenberger nun seit dem Frühjahrsmarkt 1992. In den 31 Jahren versäumte das Urfahranermarkt-Original keinen einzigen Markt, hat fast 60 in Serie auf dem Buckel.