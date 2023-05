Video: So kann der „Aufriss“ am Markt gelingen

Handynummer auf Holzgabel

Ganz anders geht die Suche nach der großen Liebe ein Kellner von Michael Nells Bärengrill an. Der Chef erzählt: „Er hat sehr oft bei Kundinnen, die ihm besonders gut gefallen haben, seine Handynummer auf eine Holzgabel geschrieben und in die Bratwürstel gesteckt.“ Ob dieser „Anmach-Schmäh“ Erfolg gebracht hat? „Ja, er hat am nächsten Tag wirklich oft Anrufe von Damen bekommen“, so Nell weiter.