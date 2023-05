Stadl: „Ein Schock für den ganzen Ort“

Regen ohne Ende, kalte neun Grad, in den Wäldern hängen die Nebelschwaden wie sonst im November – das Wetter präsentierte sich am Dienstag in Stadl an der Mur so trüb wie die Stimmung unter den Einheimischen. „Natürlich ist das ein Schock für alle“, schildert eine Frau. „Wie kann es sein, dass ein Konflikt bewaffnet gelöst wird, hier, bei uns?“ Der Murauer habe mit seiner Lebensgefährtin zurückgezogen gelebt, schildert ein anderer. Aber wenn er unterwegs war, „konnte er schnell ziemlich aggressiv werden. Aber dass der einmal so durchdreht“...