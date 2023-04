Es brodelt gehörig in der Tiroler Volkspartei

Bei der Tiroler Volkspartei ist wieder einmal „dicke Luft“ angesagt. Weniger deshalb, was auf Bundesebene in der Koalition mit den Grünen so abgeht - daran scheinen sich möglicherweise viele VP-Wähler schon gewöhnt zu haben -, mehr, was in Tirol passiert bzw. eben nicht. Im Mittelpunkt steht, no na, Tirols Landeshauptmann Mattle. So manche Kreise - primär aus seinen eigenen Reihen kommend - scheinen sich immer öfter Gedanken über ihn zu machen, allerdings, was seine politische Pension betrifft.