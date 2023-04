Zwei Tonnen Kokain in Bananen-Ladung gefunden

Drogenfahnder haben in der Dominikanischen Republik die größte Menge an Kokain in der Geschichte des Landes beschlagnahmt. In einer für den niederländischen Hafen Rotterdam bestimmten Ladung Bananen aus Ecuador seien insgesamt mehr als zwei Tonnen des Rauschgifts gefunden worden, berichtete ein Sprecher der nationalen Anti-Drogenbehörde DNCDRD am Samstag.