Tod von Starkoch Jock Zonfrillo schockt Australien

„Völlig geschockt“

Am Montag schrieb Oliver zu einem weiteren Set-Foto auf Instagram: „Ich bin völlig geschockt über den plötzlichen Tod von Chefkoch Jock Zonfrillo. Wir hatten die beste Zei bei der Zusammenarbeitet für diesjährige ,MasterChef‘-Staffel. Ich kann gar nicht sagen, wie gut es war, mit ihm zu arbeiten! Jock war sehr großzügig zu mir mit seiner Zeit und seinem Geist in der Show und dafür war ich wirklich dankbar ... Mellisa, Andy & Jock arbeiten als die inspirierendsten Juroren und Mentoren und jeder hat seine ganz eigene Sichtweise und seinen eigenen Stil ... Jock wird so sehr vermisst werden ... Ich kann nicht glauben, dass ich dies schreibe....... Sende von Herzen kommende Liebe und Beileid an alle seine Familie, Freunde und seine zweite Familie, das Meisterkochteam und die Kandidaten xxx. Liebe Jamie“