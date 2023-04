Salzburgs Freiwillige trainierten für Katastrophe

An den insgesamt vier Übungsorten Kuchl, Stadt Salzburg, Seekirchen und Oberndorf/Laufen waren in Summe rund 800 Einsatzkräfte beteiligt. Die Annahme eines gewaltigen Hochwassers führte in Kuchl etwa zu Vermurungen und Zugentgleisungen, in Seekirchen stand gleich eine ganze Siedlung unter Wasser während in der Stadt Häuser einbrachen. Alles nur simuliert wohl gemerkt.