800 Einsatzkräfte üben Hochwasser

In Kuchl proben die Einsatzkräfte das Eingreifen bei einem Chemieunfall als Folge des Hochwassers. In Seekirchen bezwingen sie Wassermassen, die Häuser und einen Campingplatz überschwemmen. Personen ziehen die Kräfte in Oberndorf aus der Salzach und die Retter in der Stadt sind mit einem eingestürzten Gebäude konfrontiert. Von einem fiktiven Einsatzzentrum aus werden die Vorfälle koordiniert und die Kräfte angewiesen. Geoinformatiker der Universität Salzburg werten Einsatzbilder von Drohnen und Satelliten aus und schicken die Infos in Echtzeit an die Einsatzkräfte draußen, die reagieren sollen.