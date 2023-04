Alles wird viel teurer, nur Football-Traun nicht

Bei Football-Traun geht man in dieser Saison jedoch einen anderen Weg! So wurden die Ticketpreise heuer von bisher 15 auf 10 Euro reduziert. „Alles wird teurer, da wollten wir nicht mitmachen“, verrät Boss Markus Campregher vor dem Heimspiel heute gegen Mödling. „Wir wollen Football für alle zugänglich machen und als Familienevent pushen. Speziell in der finanziell herausfordernden Zeit wollen wir eine leistbare Alternative bieten und den Nerv der bestehenden und auch neuen Football-Fans treffen“, fährt Campregher fort.