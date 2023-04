Problembärin „Gaia“ könnte bald zu uns ziehen

„Wir möchten dem Bären-Weibchen noch eine Chance geben“, sagt Arpád von Gaál. Problembärin „Gaia“ stand schon kurz vor dem Abschuss, nachdem sie (vermutlich um ihre Jungen zu verteidigen) in Norditalien - wie berichtet - einen 26-jährigen Jogger im Wald getötet hatte. Im letzten Moment reichte von Gaáls Verein Gewerkschaft für Tiere eine Absichtserklärung bei den italienischen Behörden ein: „Wir wollen das Tier auf unserem Gnadenhof in Bad Füssing aufnehmen.“ Die Braunbärin könnte also an die oberösterreichische Landesgrenze übersiedeln, der Hof in Bayern ist nur fünf Kilometer von der Grenze zum Innviertel entfernt.