ATP setzt ab 2025 auf Technik statt Linienrichter

Die „Out“-Rufe gehören im Männer-Tennis bald der Vergangenheit an. Die Spielervereinigung ATP setzt ab der übernächsten Saison bei Entscheidungen, ob ein Ball im Feld war, flächendeckend auf technische Lösungen. Anstelle klassischer Linienrichter soll von 2025 an auf der kompletten ATP-Tour ein elektronisches Live-System genutzt werden, um die Linien des Spielfelds mit technologischem statt menschlichem Auge zu überwachen, wie es in einer Mitteilung am Freitag hieß.