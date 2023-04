Kampf um CL-Plätze: Konferenz ab 15.30 Uhr LIVE

Union Berlin (55 Punkte), SC Freiburg (53) und RB Leipzig (51) machen sich wohl hinter Dortmund und Bayern die zwei weiteren Plätze für die Champions League aus. Freiburg Trainer Christian Streich hat seine Spieler vor der Partie beim 1. FC Köln angehalten, im Saisonfinish die Konzentration hochzuhalten. „Die Jungs können auch die Tabelle lesen und sehen, um was es geht. Jeder weiß, was es bedeuten würde, wenn wir in Köln gewinnen“, sagte Streich.