54% der Geimpften wollen sich Auffrischung holen

Mehr als die Hälfte der gegen Covid-19 geimpften Österreicher werden sich in Zukunft „wahrscheinlich“ oder „auf jeden Fall“ eine Auffrischung holen. Am höchsten ist die Zustimmung bei den bereits viermal Geimpften, wie eine Umfrage zeigt. Nur 17 Prozent der Befragten will demnach „auf keinen Fall“ eine Auffrischungsimpfung.