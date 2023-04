Starbesetzte Neuverfilmung setzt auf Diversität

Punkten kann „Peter Pan & Wendy“ mit großen Namen und einer vielfältigen Besetzung. Der oft auf sein Äußeres reduzierte Jude Law zeigt im Captain-Hook-Kostüm nicht nur Mut zur Hässlichkeit, sondern die auch mit Abstand beste schauspielerische Leistung der gesamten Truppe. Leider ganz im Gegensatz zu Ever Anderson, der es in ihrer tragenden Rolle als Wendy etwas an Zugkraft fehlt. Wem die Jungschauspielerin bekannt vorkommt, obwohl man sie vorher vielleicht noch nicht auf dem Radar hatte: Ever Anderson ist die Tochter von Model und Schauspielerin Milla Jovovoich („Das fünfte Element“).