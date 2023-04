19-Jähriger kracht mit Auto in Wohnhaus und stirbt

Ein 19-Jähriger aus Taufkirchen an der Pram fuhr am Donnerstag um 19.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Eisenbirner Straße (L515) im Gemeindegebiet von Diersbach in Richtung Kalling Straße (L515). In der Ortschaft Edenwiesen geriet er aus unbekannter Ursache auf das rechte Bankett und verriss seinen Pkw nach links, sodass er seitlich gegen ein Wohnhaus prallte.