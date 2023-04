„In einer Sekunde war mein großer Traum zerstört“

Schon Ernst Happel hat gesagt: „Wenn du Probleme in der Defensive hast, musst du halt offensiv spielen.“ Rapids Trainer Zoki Barisic flüchtete sich nach dem 1:1 gegen Salzburg in Galgenhumor. Weil Michael Sollbauer im Cupfinale gesperrt sein wird, nach den verletzten Dibon, Hofmann und Querfeld der vierte Innenverteidiger ausfällt. Alle Rechtsfüße. Die logische, aber unübliche Wahl an der Seite von Moormann im Abwehrzentrum ist wohl Kevin Wimmer, also zwei Linksfüße. „Das hatte ich noch nie“, gibt Barisic zu. „Wir werden eine Lösung finden.“ Auch in Rücksprache mit den Spielern.