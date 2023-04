Rapid-Goalie Niklas Hedl verlängert Vertrag

Hedl spielt schon seit Kindesbeinen für Rapid, durchlief alle Stufen der grün-weißen Akademie, hütete auch für Rapid II 29-mal das Tor in der ADMIRAL 2. Liga und debütierte am 20. Februar 2022 bei einem Auswärtsspiel bei Sturm Graz in der Profimannschaft. Seither brachte er es auf 47 Pflichtspieleinsätze, zuletzt trug er in der Schlussphase des Auswärtsspiels beim LASK erstmals auch die Kapitänsschleife. Im Nationalteam debütierte er im November des Vorjahres bei einem freundschaftlichen Länderspiel gegen Andorra und stand auch zuletzt im Kader für die Auftaktspiele zur Qualifikation für die UEFA EURO 2024.