Moskau verlängert Beteiligung an Raumstation ISS

Trotz der Spannungen mit dem Westen hat Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos ihre weitere Beteiligung an der Internationalen Raumstation (ISS) bis 2028 zugesagt. Ihr Chef Juri Borissow habe einen entsprechenden Brief an die ISS-Partner in den USA, Europa, Kanada und Japan geschickt, teilte die Behörde am Dienstag mit.