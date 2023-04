Über eine Tonne Cannabis in Wien und NÖ entdeckt

1000 Cannabispflanzen beschlagnahmt

Südlich von Wien wurde in zwei insgesamt etwa 2000 m² großen Hallen professionell geerntet, verpackt, portioniert und in weiterer Folge das Cannabiskraut in Umlauf gebracht. Auch in einer Wohnung in Wien-Brigittenau wurde eine weitere Plantage entdeckt. An allen Orten wurden beinahe 1000 Pflanzen von den Beamten sichergestellt. Bei den beiden Hauptverdächtigen handelt es sich um einen 53-jährigen Österreicher und eine 29-jährige Tschechin.