Autos, Blumentöpfe - alles in Sicherheit bringen!

„Bitte entfernt eure im Freien geparkten Fahrzeuge.“ Auch frei zugängliche Gegenstände wie Mistkübel und Blumentöpfe sollen „sicher verwahrt werden". Diesen Flugzettel, also eine Warnung, bekamen die Anrainer des Wörthersee Stadions von der Polizei an die Haustüre geklebt. Man wolle die Menschen präventiv darum bitten, ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen. Klingt übertrieben, ist anscheinend aber notwendig!