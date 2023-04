Verrückt, was Ex-Rapidler Boyd über Hinti erzählt

„splash­brudda“ nennt sich der gute Mann. Er hat sich‘s zur Angewohnheit gemacht, im Internet über Fußball zu reden. Gerne auch mit namhaften Gästen. So wie diesmal mit Terrence Boyd, von 2012 bis 2014 Stürmer bei Rapid. Ein spezielles Schnipsel daraus macht gerade im Netz die klickfreudige Runde. „Weißt du, wer mein absoluter GOAT (Greatest of All Time, Anm.) ist?“, beginnt Boyd sein Statement mit einer Gegenfrage. Um dann gleich die Antwort zu geben: „Hinteregger!“ Stimmt schon, die beiden matchten sich einst in der österreichischen Bundesliga, Boyd in Diensten Rapids, Hinteregger als Salzburger Bulle. In einer Mannschaft spielten sie nie. Und trotzdem „tu ich mir von jedem, der mit ihm gespielt hat, Infos rausholen. Ich kann nicht mehr“, kommt Boyd aus dem Staunen nicht heraus. Was also fasziniert ihn gar so am inzwischen pensionierten Kick-Exzentriker?