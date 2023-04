Das AMS gibt jetzt den Unternehmen Nachhilfe

Und die neue Chefin will mit Stellvertreter Markus Litzlbauer mit dem AMS weiter in die Serviceoffensive gehen: Weil der Fachkräftemangel zunimmt, gibt’s nun erstmals Workshops für Firmen zu Personalthemen. 15 Termine gibt’s heuer, einer davon ist am Mittwoch in Traun. „Wir werden das Problem des Arbeitskräftemangels nicht alleine lösen, aber wir wollen als Teil einer strategischen Personalarbeit wahrgenommen werden“, betont Litzlbauer.