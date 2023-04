KPÖ bereitet sich auf Landtagswahl im Ländle vor

Auch in Unternehmen kommt die KPÖ an

Außer Frage steht für Spechtenhauser, der sich seit 15 Jahren für die KPÖ engagiert, dass linke Politik auch in Vorarlberg ankommt: „Wir haben in den vergangenen Monaten einen verstärkten Zulauf von Menschen, die mitmachen wollen.“ Als Betriebsrat bei Blum hat er für die Kommunisten bei der letzten BR-Wahl drei Mandate geholt.