Das „andere Wien“ lockt Firmen aus dem Ausland an

Nach Covid-Delle zieht „Wien zieht wieder an“

Ohnehin können Hirczi und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke aber eine stattliche Bilanz vorweisen: Nach einer Covid-Delle in den Jahren 2020 und 2021 „zieht Wien wieder an“, so Hanke: Vergangenes Jahr siedelten sich 237 neue Betriebe aus dem Ausland in Wien an. Das bedeutet Investitionen von rund 110 Millionen Euro und 1143 neue Arbeitsplätze - in Summe das zweitbeste Jahresergebnis der Wiener Wirtschaftsgeschichte.