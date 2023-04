Abflug fürs Klima: Wie Flugzeuge jetzt grün werden

Die Innviertler stellen Landeklappen, Flügelspitzen, Triebwerksverkleidungen und Co. her, sind auch bei Kabinenausstattungen gefragt. Vieles wird in der Branche diskutiert, verrät der FACC-Chef: „Das geht von synthetischen Treibstoffen über leistungsfähigere Triebwerke und bessere Aerodynamik bis hin zu Leichtbau.“