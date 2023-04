Neubauen statt zusperren: Kehrtwende bei Kasernen?

Jahrelang musste Oberösterreich gegen Kasernenschließungen kämpfen und oft vergeblich, wie Schließungen in Kirchdorf, Steyr und Linz-Ebelsberg zeigen. Kommt jetzt die Kehrtwende angesichts der verschärften Sicherheitslage in Europa? In der ÖVP Oberösterreich rechnet man immer mehr damit.