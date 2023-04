Sturm heiß auf Titel ++ Thiem gewinnt in München

Der Kampf um den Meistertitel in der Österreichischen Bundesliga wird immer enger: Sturm Graz möchte sich am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Salzburg Platz 1 in der Tabelle sichern, Dominic Thiem schafft dank einer souveränen Leistung den Einzug ins Viertelfinale der München Open und ein deutsches Magazin schockiert mit einem Fake-Interview von Michael Schumacher! Welche Folgen die unsensible Aktion haben könnte, das alles und noch mehr sehen jetzt in den „Krone“-Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.