Neutralität bei Debatte in Tirol auf dem Prüfstand

Othmar Karas will gemeinsame Verteidigungspolitik der EU

Zweieinhalb Stunden dauerte die Veranstaltung im „Knappensaal“ unter der Moderation des Burschenschafters Florian Kahn. „Wir brauchen weder eine Neutralitäts- noch eine Nato-Debatte, sondern eine Debatte darüber, wie wir die Bürger schützen können“, so Karas. Er plädiert für eine gemeinsame Verteidigungspolitik der EU. „Jeder Euro, der in den Nationalstaaten in das Militär investiert wird, sollte untereinander abgestimmt werden.“ Die Neutralität sei dabei kein Hindernis, ist der EU-Parlamentarier überzeugt. Man müsse sich auf die neuen Herausforderungen der Zukunft einstellen. „Der beste Weg dafür ist eine europäische Verteidigungspolitik.“