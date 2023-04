ÖEHV-Team verliert ersten Test gegen Deutschland

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat den ersten Vergleich mit Deutschland verloren. Die ÖEHV-Auswahl musste sich am Donnerstag in Deggendorf nach einem krassen Fehlstart und danach guter Leistung mit 0:2 (0:2,0:0,0:0) geschlagen geben. Chance zur Revanche gibt es am Samstag (17 Uhr) in Landshut.