Europas Kampf gegen den Öko-Schmäh

Das Vorhaben steckt noch in den Kinderschuhen

Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) unterstützt den Vorstoß der EU-Kommission: „Wo grün draufsteht, muss auch grün drinnen sein.“ Es müsse Klarheit geschaffen und dem Greenwashing ein Ende gesetzt werden, so Gewessler. Bis es aber so weit ist, wird es wohl noch dauern. Denn das Vorhaben steckt noch in den Kinderschuhen, der Plan muss erst vom Europäischen Rat sowie vom Parlament gebilligt werden. Und die Verhandlungen stehen erst am Beginn. Die Kommission wird jedoch versuchen, ihren Vorschlag noch vor der EU-Wahl im kommenden Jahr umzusetzen.